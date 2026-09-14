Thuram: “Bonny è uno dei più forti in Serie A. Roma? Andremo a fare il nostro”

14/09/2026 | 23:06:50

Thuram ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro l‘Udinese: “Abbiamo giocato tante partite e a volte ci sta di sbagliare l’approccio. Sappiamo reagire, questo è più importante e l’abbiamo fatto vedere. Bonny? Si mette a disposizione del gruppo, è il secondo anno che fa all’Inter, è un giocatore di altissimo livello. Ha giocato un Mondiale, arriva con tanta esperienza, è uno dei più forti in Serie A. Abbiamo 19 avversari, la Roma è una di queste, dobbiamo prenderla sul serio, andare e fare il nostro”.

foto x inter