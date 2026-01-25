Thuram: “Benzema? Se vuole venire qui siamo contenti. Siamo cresciuti rispetto all’andata con il Napoli”

25/01/2026 | 20:15:18

Kephren Thuram ha parlato a DAZN dopo Juventus-Napoli: “Sto bene fisicamente, sto bene con la squadra, penso che quando la squadra gioca così bene aiuta anche me ad essere a questo livello. Però anche una vittoria di gruppo, si è visto stasera che siamo un gruppo unito, siamo contenti di giocare insieme”. A Sky ha parlato anche di Benzema: “Penso che stia bene in Arabia, ma se vuole venire qui siamo contenti. Vittoria di squadra, abbiamo sofferto quando c’era da soffrire. Siamo cresciuto rispetto all’andata e speriamo di crescere ancora”.

Foto: X Juve