Thuram ammette: “Un incubo affrontare il Barcellona. Ce la giocheremo anche al ritorno”

01/05/2025 | 15:52:00

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha parlato a CBS Sports dopo il pareggio 3-3 tra Barcellona e Inter. In vista del ritorno ha detto: “Resta una sfida da 50 e 50, soprattutto dopo il pareggio fuori casa. Mi aspetto che avranno molto la palla anche al ritorno, ma che magari ce l’avremo un po’ di più anche noi visto che giocheremo in casa”. Sulla forza dei catalani, Thuram ha ammesso: “E’ un incubo giocare contro questi giocatori. Il colpo di tacco? Penso al modo migliore di toccare la palla e di essere creativo ed è andata bene. E’ dura giocare contro di loro, devi stare basso per difenderti, puoi colpirli in contropiede ma il campo è molto grande e ti pressano”.

FOTO: Instagram Thuram