Thuram: “Abbiamo approcciato bene, era un piano gara studiato, ma è venuto meglio nel secondo”

19/09/2026 | 21:09:12

Marcus Thuram commenta, ai microfoni di DAZN, il pareggio ottenuto sul campo della Roma per 2-2: “L’abbiamo approcciata nella maniera giusta, ma la Roma ha fatto un primo tempo fantastico. Non li abbiamo sottovalutati. Era un piano gara, ma l’abbiamo fatto meglio nel secondo”.

Sulla mancata convocazione da parte di Zidane: “Sono delle scelte, dobbiamo rispettarle: c’è un nuovo allenatore e vuole vedere facce nuove. Io la riconquisterò giocando con l’Inter”.

Foto: Instagram Thuram