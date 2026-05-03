Thorstvedt: “Rinnovo? Sono felice al Sassuolo, ne stiamo discutendo”

03/05/2026 | 18:05:20

Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Milan: “Abbiamo giocato una grande partita, contro una squadra fortissima. Vincere 2 a 0. Siamo molto contenti, adesso mancano 3 partite e dobbiamo provare a divertirci nelle ultime 3. Vogliamo prendere tutti i punti che possiamo. Vogliamo provare a finire la stagione nel modo giusto, poi alla fine vediamo dove siamo in classifica. Stiamo parlando per il rinnovo. Vediamo che succede nel futuro. Io sono molto contento qua, vediamo che succede”.

foto x sassuolo