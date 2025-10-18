Thorstvedt: “Per me è stato un periodo difficile, ora mi sento bene. Non è facile giocare qui a Lecce”

18/10/2025 | 18:43:00

Al termine della partita tra Lecce e Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa il centrocampista dei neroverdi, Kristian Thorstvedt. Queste le sue parole:

“La partita? Siamo contenti, non è facile giocare qui a Lecce, sono una squadra tosta. Le mie condizioni? Per me è stato un periodo difficile, ringrazio chi mi ha aiutato, ora mi sento bene e sono contento. Che Sassuolo ho ritrovato? I nuovi acquisti hanno portato energia e qualità, abbiamo dimostrato di poter fare bene e giocare a livelli alti, vogliamo continuare così”.

Foto: Instagram Sassuolo