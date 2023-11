Thorstvedt (doppietta) riacciuffa la Salernitana, Ochoa blinda il pareggio: 2-2 al Mapei Stadium

Gol e grande ritmo al Mapei Stadium: termina in parità Sassuolo-Salernitana, 2-2. Parte fortissimo la Salernitana che dopo 5′ è già in vantaggio grazie alla rete di Ikwuemesi: l’attaccante scatta sul filo del fuorigioco lanciato da Mazzocchi e fredda Consigli per l’1-0. Passano una decina di minuti e la squadra di Inzaghi trova anche il raddoppio, questa volta con Boulaye Dia imbeccato da Tchaouna. Al 36′, però, gli uomini di Dionisi tornano in partita con la seconda rete consecutiva di Kristian Thorstvedt, su assist di Defrel. E, subito dopo, trova un clamoroso palo pochi secondi dopo con Pinamonti. Il Sassuolo prende in mano la sfida e in apertura di ripresa, al 52′, trova la rete del pareggio con, ancora una volta, Kristian Thorstvedt. All’81’ sale in cattedra Ochoa che nega prima il gol a Volpato e, sulla respinta, chiude la porta a Laurienté. Il Sassuolo continua a premere a caccia del gol vittoria. E all’84’ arriva anche il palo colpito da Mulattieri, sulla respinta si fionda Berardi ma è ancora Ochoa a chiudere la porta. Termina così al Mapei Stadium, 2-2 tra Sassuolo e Salernitana.

Foto: Instagram Sassuolo