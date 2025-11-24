Thorstvedt al 95′ beffa il Pisa: termina 2-2 la gara con il Sassuolo

24/11/2025 | 22:43:49

Termina 2-2 la gara tra Sassuolo e Pisa, posticipo della 12a giornata di Serie A. Partenza e finale di gara palpitanti. Pronti via partenza sprint della gara. Dopo 20 secondi, fallo su Nzola in area, rapido check al VAR e rigore per il Pisa. Dal dischetto l’ex attaccante della Fiorentina non sbaglia. Immediato pareggio del Sassuolo al 6′. Da corner, sforbiciata di Matic di sinistro e grandissimo gol del pareggio. La gara si equilibra, il Sassuolo gioca meglio, crea chance con Berardi e Laurienté. La chance clamorosa ce l’ha però il Pisa al 60′ in contropiede con Nzola, che spreca. Sassuolo che ci prova, ha una chance con Pinamonti, ma spreca. Al minuto 81 il Pisa torna avanti. Meister sfugge alla difesa emiliana e calcia, una deviazione è decisiva e batte il portiere di casa. Pisa di nuovo in vantaggio. Sassuolo che si proietta in avanti e al 95′, all’ultimo respiro arriva il 2-2. E’ Thorstvedt a trovare la zampata del 2-2. Finisce in parità la sfida, per una classifica che vede il Sassuolo salire a 17 punti, il Pisa a 10.

Foto: sito Sassuolo