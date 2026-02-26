Thorsby: “Vogliamo uscire da questo momento. E’ la partita giusta per battere il Milan”

26/02/2026 | 17:00:49

Morten Thorsby ha parlato in conferenza stampa presentando la partita contro il Milan: “Il calcio è fatto anche di momenti, qualcuno è più duro, ma si esce da queste situazioni insieme, il gruppo c’è ed è sano, abbiamo tutte le possibilità per farcela. Dobbiamo impegnarci ancora di più, nel calcio le cose cambiano velocemente. Ho già vissuto momenti come questo nella mia carriera. Mai vinto contro il Milan? Sicuramente la partita di domenica sarebbe un ottimo momento per riuscirci”.

foto sito cremonese