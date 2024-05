Thorsby: “Ranieri? Se sono diventato un giocatore così è anche merito suo”

Dopo un periodo di stagione passato in panchina, Morten Thorsby ha ritrovato il campo. Il centrocampista norvegese ha parlato così a Gazzetta dello Sport: “Possiamo dire così. C’è stato un lungo periodo in cui non ho giocato quanto avrei voluto, ma ho lavorato bene. Saper cogliere l’attimo è fondamentale. Ripagato per i sacrifici? Venivo da un anno complicato a Berlino, ma di recente mi sentivo bene. A segno contro Ranieri? Se sono diventato un giocatore così è anche merito suo. Mi ha dato spazio in Italia. Tutti sanno il suo valore come tecnico, ma è anche una persona meravigliosa”.

