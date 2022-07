Thorsby: “Per me Genova era casa. La società voleva vendermi a tutti i costi”

Il centrocampista norvegese Morten Thorsby, è un nuovo giocatore dell’Union Berlino. La cessione da parte della Sampdoria al club tedesco però ha lasciato molta delusione nel calciatore. Si è sentito messo da parte, pressato dalla società, ai microfoni del Secolo XIX ha mostrato tutta la sua frustrazione. “Per me Genova è casa, come la Norvegia. Ma la vita è questa. Da mesi mi ero fatto avanti col club, offrendo la disponibilità a rinnovare il contratto, consapevole delle difficoltà finanziarie. Ma non hanno mai nemmeno voluto cominciare a parlarne e questo per me resta un grande rimpianto. Di lì a poco è arrivata la chiamata dalla Germania: “La società mi ha pressato, mi ha praticamente pregato di andare all’Union Berlin. Sono stati chiarissimi. Volevano assolutamente vendermi, al di là di ogni considerazione tecnica. Negli ultimi due o tre giorni mi hanno messo un po’ ai margini della rosa”.