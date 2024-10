Thorsby: “Bisogna continuare a credere in quello che facciamo, dobbiamo reagire”

Morten Thorsby parla da leader. A pochi istanti dall’inizio di Atalanta-Genoa, il centrocampista rossoblu ha parlato ai microfoni di DAZN, qui di seguito le sue parole.

“Sappiamo che è stato un particolare, bisogna continuare a credere in quello che facciamo. Siamo un bel gruppo e dobbiamo far vedere in campo di essere uniti. Siamo arrabbiati per i risultati, dobbiamo reagire”.

Foto: Instagram Thorsby