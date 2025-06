Thorsby avverte l’Italia: “Siamo sfavoriti, ma competitivi. Vogliamo rendere incerto il girone”

Il centrocampista della Norvegia Thorsby ha parlato a Repubblica dell’imminente partita contro l’Italia: “”Per una squadra scandinava battere l’Italia è un’impresa, si parte sempre sfavoriti. Ma ci sentiamo competitivi: il nostro obiettivo è di tenere la classifica incerta e giocarci tutto nell’ultima in Italia. Forse è una fase un po’ difficile per la Nazionale italiana, però la lettura sul momento del vostro calcio deve essere più equilibrata. Nell’Inter finalista di Champions c’erano 5 titolari italiani. Le due mancate qualificazioni per il Mondiale sono figlie del livellamento globale: le differenze si sono assottigliate”.

Foto: Instagram Thorsby