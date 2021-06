Thorgan Hazard: “Mio fratello Eden non sta dimostrando le sue capacità. Capisco la durezza della stampa nei suoi confronti”

Thorgan Hazard, compagno di squadra di Eden Hazard nella Nazonale del Belgio, ha parlato del difficile momento che sta vivendo suo fratello al Real Madrid: “In Spagna la stampa non rende le cose facili, ma è normale che sia stato un po’ duro con Eden. Non ha mostrato di cosa è capace. In Spagna sanno che giocatore è, eccezionale, e spero che lo dimostri l’anno prossimo e faccia chiarezza”, ha detto Thorgan a Mundo Deportivo.

L’attaccante del Borussia Dortmund spera che suo fratello Eden possa mostrare tutta la qualità che ha dal prossimo mese di agosto. Adesso si sta ancora riprendendo dalle noie di natura muscolare e anche Roberto Martínez, ct del Belgio, non sa quando potrà contare al 100% su di lui.

Foto: Twitter Borussia Dortmund