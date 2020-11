Thorgan Hazard: “Lukaku è meglio averlo a disposizione. Eden sta bene”

Thorgan Hazard, centrocampista del Borussia Dortmund, dal ritiro del Belgio ha parlato in conferenza stampa del suo compagno di squadra Lukaku: “Giocare con lui è sempre meglio. Ha segnato in tutte le partite e mette in seria difficoltà le difese degli avversari. Sappiamo quali palloni e ci conosciamo perfettamente, abbiamo anche altri attaccanti che fanno quel lavoro. Ovviamente uno come Lukaku è meglio averlo a disposizione. Mio fratello? Sta bene, è stato trovato positivo ma non presenta sintomi… adesso è in buona salute. Ma non so se potrà raggiungerci in Nazionale, mi sembra complicato.”

Foto: twitter Borussia Dortmund