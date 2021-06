Thorgan Hazard decisivo, Portogallo ko. Il Belgio troverà l’Italia ai quarti venerdì

Sarà il Belgio l’avversario dell’Italia ai quarti di finale di Euro 2020. A Siviglia basta un gol di Thorgan Hazard nel primo tempo per battere il Portogallo e passare il turno. La squadra di Roberto Martinez ha eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo dopo una partita combattuta a dir poco. Nel primo tempo ci sono poche occasioni, ma un gran tiro di Thorgan Hazard al 42′ buca le mani a Rui Patricio portando il Belgio in vantaggio. Il secondo tempo è stato uno spettacolo di gicoate con tutti i big in campo eccetto De Bruyne che ha dovuto lasciare il campo per un problema fisico. Nel finale Guerreiro ha preso anche un palo e Dias è stato femrato da Courtois. Non sono neanche mancate le botte, ma alla fine a spuntarla è stato il Belgio.

Foto: Twitter Euro 2020