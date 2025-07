Thomas Partey accusato di violenze sessuali: sei capi d’imputazione, bufera sull’Arsenal

05/07/2025 | 14:41:58

Dopo oltre due anni e mezzo di indagini da parte di Scotland Yard, la Procura britannica (Crown Prosecution Service) ha formalizzato il 4 luglio 2025 sei capi d’imputazione contro Thomas Partey, ex centrocampista dell’Arsenal. Nella nota della polizia inglese si legge: il Crown Prosecution Service ha autorizzato la Metropolitan Police Service a incriminare un uomo dopo che i detective hanno presentato un fascicolo di prove. La Met ha emesso un’accusa e una convocazione per Thomas Partey, 32 anni, residente nell’Hertfordshire. Il caso è rimasto sotto silenzio fino all’accusa formale a causa della legge britannica sulla tutela della privacy, che vieta ai media di nominare pubblicamente persone sospettate di reato prima dell’incriminazione ufficiale. Una situazione che ha creato una forte tensione mediatica e legale, specialmente dopo che Partey era stato arrestato già nel luglio 2022. Il club londinese ha mantenuto Partey in squadra fino all’ultimo, suscitando critiche morali sempre più forti, soprattutto dopo i cori accusatori in tribuna, spesso “coperti” dai broadcaster abbassando il volume dell’audio. La Premier League, proprio in seguito a questo caso e ad altri episodi simili, ha introdotto una formazione obbligatoria su consenso e condotte sessuali per tutti i tesserati. Il suo processo inizierà il 5 agosto 2025 presso il tribunale di Westminster.

Foto: insta Partey