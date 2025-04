Thomas Muller: “Vincere a Milano sarebbe un miracolo? No assolutamente no, è solo il Bayern che fa il suo dovere”

Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, prossimo a lasciare i tedeschi, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il 2-2 contro il Borussia Dortmund.

Queste le sue parole: “Deluso dal pareggio? Dipende tutto dal tuo stato d’animo. Se vuoi per forza trovare qualcosa di negativo, certo, puoi arrabbiarti. Ma puoi anche scegliere di vedere le cose da un’altra prospettiva”.



Alla domanda su un’eventuale rimonta ‘miracolosa’ contro l’Inter, Müller ha mostrato ancora una volta la sua irritazione per la narrativa catastrofista: “Dobbiamo ridiscutere la definizione di miracolo. Se vinciamo in trasferta di uno o due gol, non è un miracolo: è il Bayern che fa il suo dovere”.

Foto: sito Bayern