Thomas Muller si presenta al Vancouver: “Mi sento ancora in forma per ritirarmi”

15/08/2025 | 11:03:21

Thomas Muller lascia il Bayern Monaco dopo una lunga esperienza. Ma non si ritira, continuando la sua esperienza in MLS al Vancouver. Il giocatore è stato presentato dalla franchigia canadese: “Apprezzo molto questo entusiasmo dalla calorosa accoglienza di ieri all’aeroporto alla calorosa accoglienza di oggi. E spero che domenica allo stadio di ricevere un’accoglienza altrettanto calorosa”.

La leggenda tedesca ha fatto intendere di essere impaziente di ripartire: “Sono sempre stato un ragazzo competitivo per tutta la vita, e il mio amore è giocare, giocare a calcio. E il mio corpo, anche in questa fase della mia carriera, è troppo in forma per ritirarmi. So che un giocatore con la mia carriera che arriva a Vancouver sta creando un po’ di clamore. E vogliamo rimanere su questo treno il più a lungo possibile”.

“Non si tratta di vincere titoli in passato. Si tratta di vincere titoli in futuro” – ha detto parlando delle ragioni per cui si è unito al club – “. Questo è ciò che mi motiva. Ruolo? Voglio parlare dello stile di gioco. Noi giochiamo in modo attivo ed è questo che ho amato per tutta la mia carriera, giocare a calcio attivo. Avere il piede sull’acceleratore e controllare la partita. In ogni fase della partita, bisogna trovare soluzioni diverse”..

Foto: sito Vancouver