Thomas Muller annuncia: “Continuerò a giocare. MLS? Mi affascina”

25/07/2025 | 19:03:15

Thomas Muller annuncia il futuro. Dopo mesi di attesa, il campione tedesco rende noto che continuerà a giocare.

Queste le sue parole ad un programma della ZDF, riprese dalla BILD: “Voglio ancora giocare a calcio e per questo ho deciso di continuare a farlo. Continuerò a essere un calciatore. Amo il palcoscenico calcistico e la pressione di dover dare il massimo. Di conseguenza, cerco di sfruttare questa opportunità finché il mio corpo sarà abbastanza in forma per continuare a farlo ai massimi livelli. Anche se non sarò più in Europa o non giocherò più per la Champions League. La MLS è un campionato interessante, soprattutto in vista del Mondiale che si svolgerà l’anno prossimo in America”.

Foto: Instagram Muller