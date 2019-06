Thomas, il padre strizza l’occhio alla Premier: “Gli piacerebbe andare in Inghilterra”

Thomas è uno dei centrocampisti dell’Atletico Madrid seguiti con molto interesse in Premier League. Il papà del giocatore ghanese ha parlato a Enigye FM del futuro di suo figlio: “Personalmente, gli ho detto di andare avanti se non viene apprezzato dove si trova ora. Perché potrebbe essere valutato in un altro posto e poi vorrebbe trasferirsi in Inghilterra se ne avesse l’opportunità”. Insomma un semplice pensiero, riportato dal quotidiano As, che però strizza l’occhio alle grandi della Premier, in particolar modo all’Arsenal di Emery. Secondo Hon Adjiingo, il padre di Thomas, la decisione per il futuro dovrà basarsi sulla rilevanza che il centrocampista avrà all’interno della squadra il prossimo anno.

Foto: Twitter ufficiale Atletico Madrid