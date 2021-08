THOMAS HENRY, UN GIGANTE IN ATTACCO PER LE AMBIZIONI DEL VENEZIA

Thomas Henry è l’ultima idea per l’attacco del Venezia. Superata la concorrenza del Genoa e trattativa in fase di definizione con la squadra belga dell’OH Leuven: operazione da 6-7 milioni per il 24enne francese che nelle ultime stagioni nel campionato belga della Jupiler Pro League ha sempre collezionate tante presenze e numerosi gol. Adesso per lui sono pronte ad aprirsi le porte della Serie A con il club lagunare che vuole conquistare la salvezza anche grazie ai suoi gol.

Nato il 20 settembre 1994 ad Argenteuil, un comune di poco più di 100.000 abitanti a nord di Parigi, Thomas Henry ha esordito con il Beauvais, in Coppa di Francia, nel 2014. Ha militato in diversi club francesi di bassa categoria. La grande opportunità è arrivata nella stagione 2015/2016 con la chiamata del Nantes. Ma in Ligue 1 gioca soltanto due partita prima di essere nuovamente ceduto allo Chambly dove resta due stagioni realizzando in totale (in tutte le competizioni) solo 9 gol. Nel 2018 viene acquistato dal Tubize in Belgio (squadra che all’epoca militava in seconda categoria), prima del passaggio nel gennaio del 2019 all’OH Leuven dove esplode definitivamente.

E’ con questo club belga che il giocatore ottiene la giusta continuità di rendimento: nelle ultime due stagioni è sceso in campo 75 volte, segnando 42 reti, ventuno delle quali nella scorsa stagione. Quest’anno è partito nel modo migliore: 3 gol nelle ultime 4 gare da titolare. Prestazioni e numeri davvero convincenti che hanno catturato l’attenzione di numerosi club. Il Venezia è pronto a chiudere la trattativa per regalare a mister Zanetti un bomber di razza. Henry, alto 192 centimetri, fa della fisicità il suo punto di forza e in un campionato come quello italiano può veramente dire la sua e contribuire, a suon di gol, alla salvezza finale del Venezia.

Foto: Sito ufficiale OH Leuven (www.ohleuven.com)