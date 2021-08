Thomas Henry, il Genoa non è al traguardo. No stop Venezia

Thomas Henry al Genoa, tutto fatto? Veramente no perché il Venezia, il primo a muoversi sull’attaccante francese classe 1994 di proprietà dell’OK Louven, ha voglia di mantenere quel vantaggio. Le indiscrezioni provenienti dal Belgio smontano qualsiasi ipotesi Genoa in dirittura d’arrivo, dando più chance al Venezia che si è mosso anche nelle ultime ore con l’intenzione di mettere sul tavolo una cifra – con i bonus – superiore ai sette milioni.

Foto: Logo Venezia