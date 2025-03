Thomas Buffon: “La Repubblica Ceca è la scelta migliore per la mia carriera e la mia crescita”

“Ho parlato con la mia famiglia e insieme abbiamo deciso che sarebbe stato meglio, per la mia carriera calcistica e il mio sviluppo come calciatore, giocare per la Repubblica Ceca”. L’attaccante del Pisa Louis Thomas Buffon, figlio della campione del mondo azzurro Gigi Buffon, parla così dal ritiro della Nazionale Under 18 del paese dell’est Europa dai canali ufficiali della Federcalcio: “Ero molto contento di essere qui, molto curioso di conoscere la diversa cultura calcistica e mi sono trovato molto bene con i miei compagni di squadra. Mia madre era ovviamente molto felice, ma anche mio padre era emozionato perché si tratta della mia prima convocazione”.

Foto: Instagram Buffon