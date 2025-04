THOMAS BERENBRUCH: DALLA PRIMAVERA AL DERBY DI MILANO, PASSANDO PER LA CHAMPIONS

Per Berenbruch è arrivato prima uno speciale esordio in Champions League, negli ultimi minuti della sfida contro il Feyenoord, per poi trovare spazio anche nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, contro il Milan. Per lui nel campionato Primavera 1 in questo momento dell’esordio si contano 8 gol e 4 assist in 20 presenze oltre a 2 reti in Youth League.

Nato a Milano il 31 maggio 2005, Berenbruch ha iniziato a giocare con l’Acd Brianza Cernusco Merate, per poi passare al Renate, società che ha da tempo ottimi rapporti con l’Inter. Dopo un periodo di supervisione, i nerazzurri hanno deciso di acquistarlo e di lasciarlo in prestito per un anno, aggregandolo poi all’Under 16. Da quel momento è iniziata la trafila nelle giovanili nerazzurre. Con l’Under 17 si è tolto le prime soddisfazioni, mettendo a segno 7 gol e 3 assist in ventidue presenze. Due anni fa ha raggiunto la doppia cifra con l’Under 18: 10 gol e 9 assist in ventisette partite, numeri che lo hanno portato in pianta stabile nella formazione Primavera. Nell’ultima annata con l’U19, Berenbruch ha confermato la grande confidenza con il gol mettendo a segno 11 reti tra tutte le competizioni. In questa nuova stagione è ripartito come meglio non poteva: oltre alle tre reti nel campionato Primavera, la doppietta contro il Manchester City in Youth League.

Centrocampista mancino che fa della tecnica il suo punto di forza, può svariare su tutto il centro del campo grazie alla sua capacità di muoversi negli spazi. Nella primavera dell’Inter gioca come mezzala nel 4-3-3, dimostrando grande affinità con il gol e capacità di trovare il passaggio vincente. In questi due anni ha messo a segno ben 17 gol e 11 assist in 52 partite nel Primavera 1, un gol e assist ogni 126 minuti.

