Thohir: “Contento per la Champions. Nei miei 6 anni all’Inter ho dato stabilità finanziaria al club”

Intervenuto ai microfoni di Idntimes.com, l’ex presidente dell’Inter, Erick Thohir, è tornato a parlare della sua esperienza in nerazzurro dopo la semifinale di Champions League raggiunta dalla squadra di Simone Inzaghi: “Sono molto contento per questo traguardo raggiunto, nei miei 5/6 anni all’Inter ho dato stabilità finanziaria al club – avere due semifinaliste in Champions è qualcosa di straordinario per la Serie A, che ha portato 3 formazioni nelle prime 8 d’Europa. Ora c’è la garanzia di avere un’italiana che in finale potrà sfidare Manchester City o Real Madrid”.

Foto: sito Inter