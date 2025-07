Thierno Barry saluta il Villarreal: “È stato un immenso onore”

09/07/2025 | 12:03:35

È praticamente ufficiale il trasferimento di Thierno Barry dall’Villarreal all’Everton per una cifra di 35 milioni di euro. Barry, arrivato al Villarreal la scorsa estate dal Basilea per 14 milioni, ha voluto salutare i tifosi con un messaggio di ringraziamento: “È stato un immenso onore indossare questa maglia. Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato sin dal primo giorno, con il ricordo del mio primo gol allo stadio. Questo mi ha dato la forza per lottare ogni weekend. Ringrazio i miei compagni per un anno incredibile e per le persone meravigliose che ho conosciuto nel club”.

Foto: insta Barry