Thiaw: “Tanti rimpianti con la Francia. Avremmo potuto trovarci avanti 2-0”

17/06/2026 | 17:11:14

Il giocatore del Senegal, Pape Thiaw, ha commentato la sconfitta contro la Francia al Mondiale.

Le sue parole: “Ci sono tantissimi rimpianti. Per come si era sviluppata la partita avremmo potuto trovarci sul 2-0. Dopo l’intervallo la Francia è stata più efficace e bisogna farle i complimenti. Noi abbiamo commesso errori in tutte le occasioni che hanno portato ai loro gol”. Il commissario tecnico ha però evitato di puntare il dito contro singoli giocatori: “Non voglio individuare colpevoli. Siamo stati troppo passivi come squadra. Avremmo dovuto essere più aggressivi per impedire ai francesi di trovare certe linee di passaggio. Abbiamo preparato la partita per vincerla e credo che si sia visto, soprattutto nel primo tempo. Ma in un Mondiale bisogna essere cinici: le partite si decidono sui dettagli”.

Foto: sito FIFA