Thiaw saluta il Milan: “Sono arrivato ragazzo e me ne vado da uomo”

13/08/2025 | 20:35:36

Malick Thiaw saluta il Milan sui social dopo l’ufficialità del suo passaggio al Newcastle: “Dal momento in cui sono arrivato a Milano da ragazzo fino a quando me ne vado da uomo, questo club è stato una parte importante del mio percorso. Sono cresciuto non solo come calciatore, ma anche come persona, dentro e fuori dal campo. È stato un onore indossare questa maglia e giocare a San Siro. Grazie ai miei compagni di squadra, agli allenatori, allo staff e, naturalmente, a tutti i tifosi rossoneri per il vostro incredibile supporto.

Con tutto il meglio, il vostro Malick”.

foto: x Newcastle