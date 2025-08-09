Thiaw-Newcastle: tutto confermato (cifre comprese)

09/08/2025 | 18:42:14

Tutto confermato rispetto a quanto anticipato da Michele Criscitiello alle 14,10 quando si stava parlando ancora di operazione da definire o da completare. Malik Thiaw dal Milan al Newcastle: operazione chiusa nel primo pomeriggio e confermata un po’ da tutti anche in questi minuti. Convergenza persino sulle cifre: 35 milioni più 5 di bonus, totale 40. Il difensore centrale sta per sbarcare in Premier e presto sarà a disposizione del nuovo club.

Foto: Instagram Thiaw