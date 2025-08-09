Thiaw-Newcastle in chiusura: le cifre. E il retroscena su Comuzzo

09/08/2025 | 14:10:16

Il Milan ha ormai perfezionato la cessione di Malik Thiaw al Newcastle. Secondo quanto svelato con un tweet delle 14,10 da Michele Criscitiello per Sportitalia, gli accordi sono stati raggiunti sulla base di 35 milioni più 5 di bonus, siamo proprio agli ultimi dettagli. Dopo aver perfezionato il trasferimento, il Milan si metterà alla ricerca del sostituto: da settimane in lista ci sono i nomi di Giovanni Leoni e Pietro Comuzzo. Il primo, in forza al Parma, ha una valutazione di 40 milioni. Per Comuzzo basterebbe meno, la Fiorentina chiede 30 milioni e non 40. Il Milan sta per salutare Thiaw e passerà presto alla fase operativa per un nuovo specialista nel reparto arretrato.

Foto: Instagram Thiaw

