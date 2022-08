Thiaw: “Milan, non vedo l’ora di iniziare! Lo Schalke sarà sempre un club speciale”

Malick Thiaw è un nuovo calciatore del Milan. Dopo l’ufficialità, il difensore ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore rossonero al sito ufficiale dello Schalke 04: “Non vedo l’ora di affrontare la nuova sfida di Milano. Per me è importante ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato nel mio cammino all’FC Schalke 04. Con i responsabili, gli allenatori, i supervisori, i dipendenti e tutti i giocatori con i quali ho potuto vivere momenti speciali. Vorrei ringraziare esplicitamente i tifosi dello Schalke, senza il cui supporto non avrei potuto intraprendere questa strada. Per me lo Schalke 04 sarà sempre un club speciale a cui sarò sempre legato“.

Foto: Instagram Thiaw