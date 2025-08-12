Thiaw: “Il Newcastle ha un progetto stimolante, sono in un club straordinario”

12/08/2025 | 23:34:23

Malick Thiaw si è presentato ai canali ufficiali del Newcastle dopo l’ufficialità del suo trasferimento dal Milan: “Sono davvero entusiasta di unirmi a questo club straordinario. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi e di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e tutto lo staff. Il mister mi ha mostrato la sua visione e ciò che vuole fare con me come giocatore e con il club in generale, ed è davvero stimolante. Penso che il Newcastle parli da sé. È un grande club, un club importante con tifosi appassionati che non vedo l’ora di incontrare al St. James’ Park”.

foto: x Newcastle