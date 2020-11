Thiago Silva: “Spero nel rinnovo. Maldini e Nesta mi hanno insegnato tanto”

Dal ritiro della Nazionale brasiliana, il capitano della Seleçao, Thiago Silva, ha parlato del suo inizio al Chelsea, dove ha ritrovato un amico come Lampard in panchina e ha parlato dell’inizio di carriera e delle stagioni al Milan.

Queste le sue parole: “L’inizio al Chelsea è buono, la Premier mi piace. Quando stavo per passare al Chelsea e avevo dato il mio consenso, Lampard mi ha inviato un messaggio. Era una foto di noi due, durante un’amichevole al Maracana, finita in parità, 2-2 tra Brasile e Inghilterra. E’ stata una grande sorpresa per me. E non mi sarei aspettato di essere allenato da lui un giorno. Spero di poter continuare a fare il mio lavoro nel miglior modo possibile e di poter aiutare sia il Chelsea sia la Nazionale brasiliana. Sono molto orgoglioso di essere allenato da uno che è stato tra i migliori centrocampisti al mondo e di averlo affrontato da giocatore. Ci scambiamo idee negli spogliatoi e questa è un’ottima cosa. Mi parla molto e cerco di dare il massimo, dentro e fuori dal campo, per continuare a giocare nel miglior modo possibile”.

Sull’inizio di carriera: “Ho imparato molto in Italia al Milan. E’ una delle migliori scuole per un difensore. Ho avuto anche grandi compagni di squadra come Maldini e Nesta, con cui ho giocato per due anni. Ho imparato molto da loro, sono due fuoriclasse della difesa e ho cercato di attingere quanto più possibile dalla loro esperienza e classe. Il campionato francese è un po’ più fisico. Ora gioco in Premier League. Il ritmo di gioco è altissimo, molto diverso da Italia e Francia. Ho imparato in ogni campionato e lo uso per aiutare i giovani. Questa è la mia prima esperienza in Premier League. Spero di continuare a giocare bene e che il mio contratto venga rinnovato”.

Foto: AS