Thiago Silva: “Sono a disposizione di Ancelotti se volesse convocarmi. Vorrei chiudere la carriera vincendo il Mondiale”

05/10/2025 | 12:15:41

Intervistato dal canale brasiliano Premiere, Thiago Silva ha parlato della possibilità di tornare tra i convocati del Brasile: “Sono a disposizione di Carlo Ancelotti. Se vuole chiamarmi, sarò felice di venire. E se non mi chiama, la vita va avanti. Ma certo, un altro Mondiale sarebbe eccezionale. Sapendo che il mio contratto con il Fluminense scade al termine della competizione. Immagina se concludessi la mia carriera vincendo il Mondiale! Sarebbe un finale meraviglioso”.

FOTO: Instagram Silva