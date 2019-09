Thiago Silva: “Se Neymar fosse partito sarebbe stata una grossa perdita per il PSG”

Neymar è tornato in campo dopo le polemiche e, soprattutto, l’infortunio alla caviglia: subito protagonista con la maglia del Brasile nel 2-2 contro la Colombia. “La gente deve essere felice che Neymar sia rimasto a Parigi – dice il compagno Thiago Silva a Globoesporte -. Tutti sappiamo quale sia il nostro obiettivo. Nostro e di tutto l’ambiente: vincere la Champions League. Un giocatore come lui ci può dare una grossa mano per realizzare il nostro sogno. Si vince solo con i grandi calciatori e lui lo è. Se Neymar fosse partito, sarebbe stata una perdita davvero grande per il PSG. Nonostante fosse tre mesi senza giocare ha dimostrato che tipo di giocatore è. Un Neymar diverso tra Brasile e club? Non credo. Gioca più o meno nelle stesse posizioni”.

Foto: Twitter PSG