Thiago Silva saluta il Fluminense: “I momenti vissuti resteranno, questi colori scorreranno sempre nelle mie vene”

18/12/2025 | 18:10:28

L’ex difensore di Milan, PSG e Chelsea Thiago Silva ha salutato il Fluminense, le sue parole su Instagram: “Il nostro tempo insieme è stato più breve di quanto pensassimo, ma abbastanza intenso da creare ricordi che porterò per tutta la vita. Ringrazio profondamente la società, la commissione tecnica, i miei compagni di squadra, la mia famiglia e soprattutto i tifosi, che hanno trasformato questo sogno in realtà e mi hanno fatto sentire a casa dal primo giorno al Fluminense. Ovunque Dio mi conduca in questo viaggio, i momenti vissuti insieme rimarranno eterni nella mia storia. Anche se in questo momento non indosso questi colori, scorreranno sempre nelle mie vene”.

foto insta silva