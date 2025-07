Thiago Silva riabbraccia il Chelsea: grazie a quell’amore a prima vista vinse la Champions

08/07/2025 | 13:30:28

Thiago Silva si appresta a ritrovare il suo Chelsea al Mondiale per Club. Il difensore della Fluminense nel 2021 ha vinto la Champions con i Blues, dopo gli anni felici al PSG ma nei quali non era riuscito ad arrivare al trofeo più ambito. Ma il legame con il Chelsea, anche a distanza di anni, è rimasto speciale.”È difficile spiegare il mio rapporto con i tifosi del Chelsea. È stato amore a prima vista”, ha raccontato in una intervista a Cazè TV. “Tutta la mia famiglia si è innamorata del Chelsea. Non sono un supereroe, ma mi sentivo come tale quando cantavano il mio nome. Il Chelsea è speciale. Ci sono stato solo quattro anni, ma è sembrata una vita”.

Foto: Instagram Chelsea