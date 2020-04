Thiago Silva: “Questa non è una vacanza e lo sappiamo. Parlo spesso con Tuchel, ci faremo trovare pronti”

Thiago Silva, difensore e capitano del Paris Saint-Germain, ha parlato del momento di emergenza sui canali ufficiali del club parigino: “È qualcosa di speciale, dobbiamo adattarci e la vita continua. Capitano momenti del genere, momenti più difficili. La cosa positiva è che possiamo goderci un po’ di più la famiglia. Ho già parlato con l’allenatore, lo faccio spesso per messaggio. Con i giocatori abbiamo un gruppo Whatsapp, parliamo continuamente, ci aggiorniamo sulla situazione, se abbiamo notizie, se qualcosa cambia. Il nostro è un gruppo responsabile. Spesso vedo i video dei miei compagni su Instagram. Dobbiamo essere professionali e continuare a lavorare, perché non è una vacanza. È un momento di consapevolezza, nel quale ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. E per farci trovare pronti se ripartiremo”.