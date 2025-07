Thiago Silva: “Provo amore per il Chelsea, ma sarebbe speciale eliminarli dal Mondiale”

08/07/2025 | 20:15:51

Thiago Silva si prepara a vivere un’altra serata carica di emozioni. A 40 anni, il capitano del Fluminense affronterà il Chelsea in semifinale del Mondiale per Club. E ne ha così parlato in conferenza stampa:. “Sono stato a Londra di recente per vedere i miei figli e ho assistito a qualche allenamento. Cerco di dare una mano con piccoli dettagli che restano tra noi”.

Poi ha proseguito: “Sarebbe speciale eliminare il Chelsea, anche se provo tanto amore per loro. Dopo il torneo, il mio sostegno per loro e per il PSG resterà sempre. Ma oggi il mio cuore è tutto per il Fluminense”.

Instagram Thiago Silva