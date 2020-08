Thiago Silva: “Oggi una gara più tranquilla rispetto all’Atalanta. E’ una sensazione indimenticabile”

Thiago Silva, nel post gara dopo la vittoria sul Lipsia, ha parlato del futuro: “È una sensazione indimenticabile. Sono molto felice, sono qui dal 2012 e oggi siamo riusciti ad arrivare in finale. Manca ancora una partita da giocare, ma la dovremo preparare nel miglior modo possibile. La partita di oggi è stata più tranquilla rispetto a quella contro l’Atalanta. Oggi si è vista la concentrazione giusta. Bayern o Lione? Preferisco essere in finale, indipendentemente dall’avversario. Credo che domani sarà una buona partita. Il Lione gioca benissimo, l’ha dimostrato contro Juve e il City. Non sarà facile per il Bayern. Futuro? Per il momento ho detto al mio agente di lasciarmi tranquillo, poi ci siederemo e prenderemo la decisione migliore per me”.

Foto: Marca