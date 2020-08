Thiago Silva: “Oggi è stata la mia ultima partita con il Psg. Ringrazio tutti”

Thiago Silva lascia il Psg. E’ definitivo. E’ proprio il difensore brasiliano ad annunciare l’addio al club parigino nella notta più buia per il club francese che vede sfumarsi la Champions League. Queste le sue parole a RMC Sport: “Oggi è stata la mia ultima partita a Parigi. Mi scuso con i tifosi, sono molto triste. Ringrazio tutti. Tornerò un giorno a Parigi con un altro ruolo, un club che amo. Voglio giocare altri 3-4 anni e per competere nel mondiale in Qatar.” Il difensore brasiliano poi aggiunge a Sky: “Accetto la decisione del club, troverò un’altra squadra. Fiorentina? Non c’è nulla di firmato, il mio agente sta parlando con loro e con altri. Deciderò nei prossimi giorni.”

Foto: twitter Psg