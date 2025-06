Thiago Silva: “Inter? Sempre difficile affrontare le italiane. Cercheremo di sbagliare il meno possibile”

30/06/2025 | 20:55:17

hiago Silva, ex colonna del Milan e centrale del Fluminense, atteso dalla sfida contro l’Inter per gli Ottavi di Finale del Mondiale per Club: “Un minimo dettaglio può fare la differenza, per fare la partita perfetta cercheremo il massimo dell’equilibrio in campo. Nessuno è perfetto e proveremo a sbagliare il meno possibile. C’è sempre difficoltà nell’affrontare un club italiano: faremo di tutto per portare a casa il risultato”.

Foto: Instagram Thiago Silva