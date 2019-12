Thiago Silva in scadenza, Tuchel confessa: “Il rinnovo? Nessuna novità, ma non dipende solo da me”

Thomas Tuchel, tecnico del Psg, è intervenuto in conferenza alla vigilia della partita contro il Nantes soffermandosi anche sul rinnovo di Thiago Silva, in scadenza a fine stagione: “Non conta solo la mia volontà, il rinnovo di un contratto va discusso tra il giocatore, il suo agente, il club e l’allenatore. Noi abbiamo la nostra idea e con Thiago il rapporto è molto forte, c’è solo da attendere ed essere pazienti. Ne riparleremo quando ci sarà qualcosa da dire. Thiago Silva è il capitano del PSG, ma ad oggi non ci sono novità sul rinnovo”.

Foto: Twitter ufficiale Psg