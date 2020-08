Thiago Silva, il Chelsea nel futuro. La Fiorentina mai davvero in lizza

Thiago Silva non aveva un accordo con la Fiorentina. Come abbondantemente segnalato da diverse fonti francesi fin da stamattina, è a un passo dal Chelsea, contratto per due anni con possibile opzione. Soprattutto il difensore centrale brasiliano non aveva detto sì alla Fiorentina, scegliendogliela tra le cinque o sei opzioni che ha avuto. Soprattutto non erano in corso dialoghi e non ce ne sono stati di concreti qualche settimana fa. Thiago Silva è stato sondato da un intermediario, tutto qui: quella cosa è diventata una notizia e quasi una certezza, invece non ne esistevano i presupposti. E’ stato sempre molto difficile difficile che Thiago Silva potesse prendere in esame la Fiorentina, ha pensato soprattutto alla finale di Champions con la speranza di vincerla. In Italia sarebbe tornato, soprattutto al Milan, ma dovevano esistere le condizioni (anche economiche) mai davvero all’altezza delle sue richieste. La cosa paradossale che hanno continuato ad accostarlo alla Fiorentina anche dopo la finale di Champions, anche poche ore fa, per poi cambiare percorso (un classico). Il Chelsea lo aspetta, esattamente come aspetta Havertz.

Foto: AS