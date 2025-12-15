Thiago Silva-Fluminense, è finita. Ha già salutato i compagni

15/12/2025 | 14:00:32

E’ finita l’avventura di Thiago Silva con la Fluminense. Come riportato da Globo, il difensore brasiliano avrebbe salutato i suoi compagni di squadra, pronto a dire addio al club. Thiago Silva ha un contratto fino alla metà del 2026, non è ancora chiaro il suo futuro, con il calciatore che non si è sbilanciato su quello che potrà accadere in futuro. In una recente intervista concessa a Premiere, Silva ha ammesso: “Sono a disposizione di Carlo Ancelotti. Se vuole chiamarmi, sarò felice di venire. E se non mi chiama, la vita va avanti. Ma certo, un altro Mondiale sarebbe eccezionale. Sapendo che il mio contratto con il Fluminense scade al termine della competizione. Immagina se concludessi la mia carriera vincendo il Mondiale! Sarebbe un finale meraviglioso”.

foto insta silva