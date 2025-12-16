Thiago Silva e Sergio Ramos: serve un atto di fede

16/12/2025 | 19:57:30

Due grandi difensori, ma sul mercato serve un atto di fede. Stiamo parlando di Thiago Silva, 41 anni compiuti lo scorso settembre, e di Sergio Ramos che spegnerà 40 candeline il prossimo 30 marzo. Thiago ha deciso di lasciare la Fluminense con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, Sergio ha annunciato la fine del rapporto con il Monterrey. Entrambi vorrebbero tornare nel calcio europeo che conta, sono stati accostati alla Serie A ma fin qui non si è mossa mezza foglia. I discorsi legati al Milan sono legati a un nostalgia che ogni tanto monta, essendo stato Thiago Silva un pilastro indimenticabile. Oltre la nostalgia c’è nulla. Il discorso vale per Sergio Ramos che ha scritto pagine indimenticabili, ma siccome bisogna guardare avanti e non indietro serve un atto di fede. Che va oltre gli aspetti economici, ma che tiene inevitabilmente conto della carta d’identità.

