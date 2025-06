Thiago Silva: “Dedico la vittoria ai tifosi del Milan, ho pensato a loro tutta la partita”

01/07/2025 | 00:25:09

Dopo la storica qualificazione con il suo Fluminense, ecco le parole di Thiago Silva ai microfoni di DAZN: “Risultato molto importante per noi. Non era facile, l’Inter è arrivata in finale di Champions poco meno di un mese fa. Non dobbiamo lottare su ogni pallone, tutti insieme. Oggi, in difesa, siamo stati molto solidi: il gioco ci è mancato ma ci porta comunque avanti. Sono sicuro che i tifosi del Milan abbiano apprezzato: dedico la vittoria anche a loro, ho pensato a loro tutta la partita”.

Foto: Instagram Thiago Silva