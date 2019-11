Thiago Silva confessa: “Ibra firmò con il Psg solo grazie a me”

Thiago Silva, difensore e capitano del Paris Saint-Germain in passato al Milan, ha parlato sulle pagine di France Footbal confessando un retroscena di mercato che chiama in causa Zlatan Ibrahimovic: “Ricordo che Ibrahimovic mi chiamò e mi disse: ‘Stai firmando davvero con il Psg?’ Io gli risposi: ‘Si, è fatta ho appena firmato’. Mi ha poi detto: ‘Niente scherzi! Se non ci vai, io non firmo. E se mi hai mentito, ti vengo a prendere’. Quindi firmò dopo aver avuto la certezza del mio trasferimento”.

Foto: Marca