Thiago Silva annuncia: “Futuro? Voglio chiudere la mia carriera al Psg”

Poche parole (dopo quelle del suo agente), ma che non lasciano troppo spazio all’immaginazione. Thiago Silva, difensore brasiliano in forza al Paris Saint-Germain, ha fatto chiarezza sul suo futuro, forse una volta per tutte. L’ex centrale del Milan, interventuo nelle scorse ore ai microfoni di UOL Esporte, ha dichiarato: “Futuro? Voglio terminare la mia carriera al Paris Saint-Germain. Ho ancora due anni di contratto e voglio chiudere qui”. Nessun trasferimento in vista, quindi, per Thiago Silva, il cui futuro – salvo sorprese – sarà ancora all’ombra della Tour Eiffel.

Foto: Marca